junger westen malerei 2019

Ulusoy wurde 1984 in Oberhausen geboren. Sein Architekturstudium in Braunschweig schloß er erfolgreich. Es folgten ein Studium des Industrial Design und ab 2016 der Bildenden Kunst an der Hochschule für Bildende Künste, gleichfalls in Braunschweig. Ulusoy ist derzeit Meisterschüler bei Prof. Hartmut Neumann.495 Künstler haben sich in diesem Jahr für den Kunstpreis beworben und rund 2500 Werke eingereicht. Die Jury hatte ihre erste Sitzung Anfang September.Javkhlan Ariunbold, Fakhri Bohang, Paul Czerlitzki und Rebekka von Zimmermann sind nur einige der Künstler, die momentan in Recklinghausen zu sehen sind. Auffällig dabei ist, daß die jungen Künstler Form und Farbe wieder für sich entdecken.