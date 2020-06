Jüdisches Museum Westfalen

Die Dauerausstellung ist in die Stationen "Jüdische Religion und Tradition" sowie "Jüdische Lebenswege in Westfalen" aufgeteilt. Auf moderne Art nud Weise (z. B. mit Lesetafeln, Hörstationen, Videos) wird anschaulich und überschaubar das Judentum als Religion vorgestellt. bei den jüdischen Lebenswegen stehen das 19. und 20. Jahrhundert im Vordergrund - also Emanzipation, Glechberechtigung und Shoa. Die Ausstellung erfüllt die Erwartungen, die man als Besucher an eine solche Präsentation haben kann.Die Wechselausstellung "Linien der Levante Reisebilder aus Tel Aviv und Jerusalem" kommt momentan ergänzend hinzu. Zahlreiche Studenten aus Münster stellen Aquarelle, Zeichnungen u. v. m. Die Werke sind teilweise hübsch anzusehen. Was Laufzeiten, Öffnungszeiten und coronabedingte Einschränkungen anbelangt, bitte im Internet nachsehen oder vor Ort telefonisch nachfragen.