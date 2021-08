Japan in der Kunsthalle Düsseldorf

Es gibt nicht nur japanische Firmen, Institutionen, Geschäfte und Initiativen. Der Einfluß der japanischen Kunstszene ist ebenfalls sichtbar. Seit dem 1960er Jahren haben über 300 japanische Künstler ein Studium an der Kunstakademie absolviert. Viele davon sind nach ihrem Abschluß bei uns geblieben und ihren Lebens- und Arbeitsschwerpunkt nach Deutschland, wenn nicht gar nach Düsseldorf verlegtDie Deutsch-Japanische Gesellschaft feiert 2021 auch ganz offiziell ihren 160. Geburtstag. Die Kunsthalle möchte nach den Worten ihres Leiters Gregor Jansen auch ein Geburtsagsgeschenk überreichen und hat 5 japanischstämmige Freunde des Hauses zu einer Gruppenausstellung eingeladen. Jeder dieser Künstler, der übrigens mit der Kunstakademie verbunden ist, war einladen, selbst einen befreundeten Künstler zu der Leistungsschau einzuladen. Zu sehen sind also 10 Positionen.Gregor Jansen: "Es entstand so eine einmalige Mischung verschiedenster künstlerischer Medien und Stile, von Malerei und Zeichnung über Skulptur und Installation zu Video und Performance."