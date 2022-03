In vollen Zügen im Museum Ratingen

Gudrun Teich - In vollen Zügen heißt die Ausstellung, die momentan im Projektraum des Museums zu sehen ist, und zwar noch bis zumn26. Juni 2022,



Die Videoinstallation wurde nach Museumsangaben eigens für den Projektraum geschaffen. "Die Düsseldorfer Künstlerin folgte damit der Einladung des Museums und entwickele diese Videoarbeit im Laufe des Jahres 2021. Sie nahm dafür bewegte Bilder von einer Dachterrasse in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs und des Worringer Platzes auf. Ihre Kamera richtete sie dabei auf parallel laufende und sich überkreuzende Zuggleise - stets zur dunklen Abendzeit, damit die Züge von innen heraus leuchten," berichtet das Museum in einem Ausstellungsbegleittext.



Teich ist Jahrgang 1961. Sie wurde 1961 in Barßel in Niedersachsen geboren. Ihr Studium an der Kunstakademie Düsseldorf wurde von Nam June Paik geprägt. Nam gilt als einer der Pioniere der Videokunst und hatte seit 1979 die erste Professur an einer deutschen Kunsthochschule für das neue Kunstmedium inne. Teich schloß 19921 ihr Studium als Meisterschülerin ab. Seitdem arbeitet sie als professionelle Cutterin bei verschiedenen Fernsehsendern und freien Auftraggebern sowie als freischaffende Künstlerin.



Die 3-Kanal-Videoinstallation dauert 12:02 Minuten ist beschäftigt sich mit dem Thema Mobilität und Verkehr. Die Bilder sind auf 3 Projektionsflächen zu sehen.

