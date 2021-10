Anzeige

Hochschul- und Landeskirchenbibliothek

Die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal (HLB) ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die dient der Forschung und Lehre, dem Studium der Evangelischen Theologie und versorgt alle theologischen EInrichtungen auf Ort auf dem "Heiligen Berg", der Hardt. Daß die HLB auch eine Bücherei für die Kirchenkreise und die Kirchengemeinden sein soll, sei hier nur am Rande erwähnt.



Die HLB hat auch eine Außenstelle im LKA - Landeskirchenamt.



Am Standort gibt es rund 170.000 Bände. Dieser Bestand ist auf fünf Stockwerke verteilt und frei zugänglich - er ist also eine Freihandbibliothek. Von den Präsenzexemplaren abgesehen sind die Bücher ausleihbar. Daneben gibt es Fotokopierer, Netzwerkdrucker sowie 45 Arbeitsplätze.



Die EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek ist als Service verfügbar. Er soll einen schnellen, strukturierten und einheitlichen Zugang zu wissenschaftlichen Volltextzeitschriften bieten; die EZB umfaßt zur Zeit mehr als 90.000 Zeitschriften - "zu allen Fachgebieten"; wie die HLB betont.



Die HLB liegt im Theologischen Zentrum Wuppertal auf der Hardt. Wer sich vor Ort auskennt, mag jetzt denken: Das ist abgelegen, somit still und ruhig. Die Busverbindung zum Bahnhof von Elberfeld (= dem Wuppertaler Hauptbahnhof) ist aber auch am Wochenende ausreichend.



Was die Ausstattung mit Büchern anbelangt, bin ich mir aber nicht sicher, wie gut sie ist. Viele Bücher wirken antiquarisch interessant. Ich persönlich bin kirchenarchitektonisch sowie konfessionskundlich interessiert und werde hier nur mäßig fündig, selbst wenn mir das freundliche und kompetente Büchereipersonal helfend zur Seinte steht. Hier scheint es Aktualisierungsbedarf zu geben.

