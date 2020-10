Anzeige

Fürstenfeldbruck - das Buch

Brigitte Klemenz (Hrsg.): Fürstenfeldbruck; Verlag Schnell & Steiner Regensburg 2006; 96 Seiten; ISBN: 978-3-7954-1809-0



Fürstenfeldbruck ist eine Stadt im südlichen Bayern. Sie kann auf eine über 700jährige Geschichte zurückblicken.



Dies hier ist Band 141 der "Großen Kunstführer", die von dem süddeutschen Verlag herausgegeben werden. Er stellt anhand vieler verschiedener Sehenswürdigkeiten Geschichte, Infrastruktur und Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Das Kloster Fürstenfeld sei hier genauso als Beispiel genannt wie das Mahnmal für die KZ-Häftlinge, Künstlerhäuser und der Fliegerhort.



Was die einzelnen Stationen anbelangt, liegt der inhaltliche Schwerpunkt eindeutig auf der Geschichte der Gebäude. Themen wie Architektur, Innenausstattung oder heutige Nutzung werden vernachlässigt. In dieser Hinsicht sind die vielen Farbfotos aussagekräftiger.



Optisch hübsch gemacht ist das Buch nicht nur für Lokalpatrioten und Heimatforscher gut gemacht.



Für auswärtige Nutzer ist der Kunstführer geradezu ideal. Er bekommt hier alles Sehenswürdigkeiten thematisch und nach Adressen geordnet. So kann der Kunstführer auch als Reiseführer dienen. Gleich ein doppelter Nutzen - wer hätt das bei dieser Schriftenreihe schon gedacht?

Gefällt mir