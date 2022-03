Freude - Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf

Die Ausstellung "Happiness is a state of mind" (im Orginal durchgestrichen, was hier nicht wiedergebbar ist) ist noch bis zum 22.5.2022 in der Kunsthalle Düsseldorf zu sehen.



Eine Ausstellung zum Thema "Freude und Kunst" während des "schrecklichen und unfaßbaren Angriffskrieges Rußlands gegen die Ukraine zu eröffnen, mag auf den ersten Blick deplaziert wirken. "Die Ausstellung wurde aber im November 2021 geplant und kuratiert," gibt Alicia Holthausen, eine der Kuratoren, zu bedenken. "Damals war die Gesamtsituation allerdings noch angenehmer. Die Künstler und Kuratoren der Ausstellung denkien, daß die unerträgliche Notlage in der Ukraine eine Beibehaltung des Titels in seiner ursprünglichen Form mißverständlich macht und haben sich deshalb für eine sichtbare Streichung entschieden."



Im Deutschen gibt es das Zufallsglück und das Lebensglück. Das Zufallsglück ist kurzlebig und kaum beeinflußbar, das Lebensglück dagegen ein Gemütszustand, der langfristig zufrieden macht.



13 Düsseldorfer Künstler stellen hier aus: Laura Aberham, Jan Albers, Vivian Greven und viele andere.

Gefällt mir