Foto-Bauhaus in Hagen

"Wichtige Entwicklungen der Fotografie nahmen in Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in Westfalen-Lippe und dem dem Ruhrgebiet ihren Anfang," ist bei einem Besuch vor Ort zu erfahren. Nach dem 1. Weltkrieg war beispielsweise die Fotografie ein avantgardistisch-künstlerisches Ausdrucksmittel, bei dem Nahaufnahmen und Experimente mit Licht und Schatten entstanden. Stilmittel waren die Gegenstandstreue, präzise Beleuchtung und Detailgenauigkeit. Herbert Bayer, Katt Both, Hans Finsler, Abert Renger-Patzsch, Eugen Bast, Peter Koenstgen, Bernd und Hilla Becher sowie Erich Angenendt sind hier zu sehen.Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, zumal auch in der Regel auch andere Sonderausstellungen einladen.