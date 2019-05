Anzeige

Festschrift + Broschüre

Die Broschüre "Informiert und selbstbestimmt Ratgeber für Patientenrechte" ist kostenfrei beim Bundesministerium für Gesundheit erhältlich. Auf 80 Seiten informiert es über die Rechte, die Patienten z. B. beim Hausarzt oder im Krankenhaus haben. Es geht um vertragliche Pflichten, Aufklärungspflichten, Krankenakten und die Einwilligung in die jeweilige Behandlung.



Normalerweise verläßt man sich als Patient ja auf den Arzt seines Vertrauens. Trotzdem is es aber gut, zu wissen, welchte Rechte und Pflichten man als Patient hat. Diese Broschüre gibt eine gute und leicht verständliche Übersicht.







Die Festschrift zum 175. Jubiläum ist kostenlos bei der Kreissparkasse Bautzen, Kornmarkt 1, 02625 Bautzen, erhältlich. SIe stammt aus dem Jahre 2007 und beschreibt auf 20 Seiten die Zeit seit der Gründung der Sparkasse im Jahre 1832. Die Ereignisse werden chronologisch geschildert, wobei der Schwerpunkt auf zentralen, weil wichtigen Ereignissen liegt. So gewinnt der Leser einen anschaulich illustrierten, weil bebilderten Überblick über örtliche Wirtschaftsgeschichte.

Gefällt mir