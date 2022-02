Engel - das Büchlein

Das Büchlein "Auf allen Wegen Engel ... begleiten uns!" ist beim media Verlag, Scheidegg, erhältlich.



Engel kommen häufig in der Bibel vor. Sie sind dort Sendboten Gottes. Bei säkularen Versicherungsgesellschaften gibt es Schutzengel.



In der vorliegenden und hier besprochenen Publikation gibt es Sinnsprüche von Theologen, Schriftstellern und Philosophen. SIe sind von ansprechenden farbigen doppelseitigen Abbildungen unterlegt.



Ein paar allgemeine Gedanken, wie wir selbst zu Engeln werden können, kommen ergänzend hinzu.



Das Büchlein ist unter optischen Gesichtspunkten hübsch gemacht. Es eignet sich gut als Mitbringsel / Geschenk, wenn man ansonsten nicht weiß, was man geben soll.

Gefällt mir