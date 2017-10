Duisburg : Königstraße |

Herzlich Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg!



Endlich ist es soweit: Die Fans des Duisburger Weihnachtsmarktes kommen wieder voll auf ihre Kosten. Als nostalgisches Dorf in der schönen, weiträumigen Innenstadt bieten die Händlerinnen und Händler erneut in ihren wunderschön geschmückten Hütten vielerlei Waren an. Neben zahlreichen Geschenkideen erfreuen sich typische kulinarische Spezialitäten besonderer Beliebtheit. Das warme Licht tausender Lichterketten und die zahlreichen Düfte von Anis bis Zimt sorgen für weihnachtliche Stimmung. Auch die umliegenden Geschäfte in der Duisburger Innenstadt fügen sich harmonisch in das festliche Bild ein.

Wer alle Geschenke ergattert und sich gestärkt hat, kann auf einer Fahrt mit dem Riesenrad dem Treiben aus 38 Metern Höhe zusehen. Sie mögen es gern etwas aktiver? Dann drehen Sie doch einmal Ihre Runden auf der Eislaufbahn der Stadtwerke Duisburg. Mehr als fünf Wochen erfreut der Duisburger Weihnachtsmarkt seine Besucherinnen und Besucher, die immer wieder gerne aus Duisburg, der Region und dem benachbarten Ausland kommen.

Alles in allem ist der Duisburger Weihnachtsmarkt ein wahres Erlebnis und ein Fest für die ganze Familie – auch in diesem Jahr wieder bis zum 30. Dezember.





Veranstaltungszeitraum:

23. November bis 30. Dezember

Sonntag bis Donnerstag von 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr

Totensonntag, 26.11.2017, 18:00 bis 21:00 Uhr

Heiligabend, 24.12.2017, und 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2017, geschlossen

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2017, 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 30.12.2017, 11:00 bis 20:00 Uhr