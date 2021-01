Anzeige

Dstg

Die DSTG - Deutsche Steuergewerkschaft, Friedrichstr. 169, 10117 Berlin ist die "Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung" - so zumindest die Eigenbeschreibung.



Sie stellt sich mit der Broschüre "Wir über uns - Wissenswertes über die Deutsche Steuergewerkschaft" selbst vor.



Auf 48 Seiten wird der Sachstand des Jahres 2020 wiedergegeben. Aufbau, Arbeitsweise (wie Ausschüsse, Arbeitskreise und Vertretungen) und Dienstleistungen für Mitglieder sind hier umfangreich und anschaulich beschreiben. So erhalten auch Leser, die nicht selbst in der Finanzverwaltung tätig sind, eine gut gemachte Übersicht über die Arbeit der Gewerkschaft, die in der breiten Öffentlichkeiten leider viel zu unbekannt istoschü

