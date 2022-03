Der Bogen im Auge des KiT

heißt die neue Ausstellung im KiT - Kunst im Tunnel, dem unterirdischen Museum in Düsseldorf. Luca Calaras, Sophie Esslinger, Mirjam Falkensteiner, Piet Fischer, Luca Florian, Filip Gudovic, Johannes Herrmann, Minju Kang, Björn Knapp, Hidetoshi Mitsuzaki, Luc Palmer, Katharina Stadler, Andreas Steinbrecher, Denise Werth, Julian Westermann sowie Prof. Thomas Scheibitz.Die Ausstellung zeigt Gemälde und Objekte. "Es sind Werken, deren voll Wirkungskraft oft schwer in Worte zu fassen ist," wie DIrk Schewe in einer Pressemitteilung schreibt. "Die Künstler stellen sich Fragen an grundlegende Bestandteile ihres Bildes - Farbe, Raum und Maßstab, Komposition und Detail, aber auch Instinkt, Zufall und Ironie."