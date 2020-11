Anzeige

Corona in den Schulen

Obwohl ich als Oma nichts mehr mit Schule zu tun habe, beobachte ich doch mit großer Sorge den Hickhack. Soll man Klassen teilen, sollen die Kinder während des Unterrichts Masken tragen etc. etc.Klasse teilen klappt nicht, weil es nicht genug Lehrer/innen gibt-



Was Fakt ist, die Klassenräume sind zu klein. Und so habe ich mir überlegt, welche Möglichkeiten es gibt. Als ich dieser Tage in unserem Gottesdienstraum saß. habe ich mir überlegt, ob das nicht auch ein ganz guter Klassenraum wäre. Nicht jeder Gottesdienstraum eignet sich, aber es gibt bestimmt welche, die sich dafür eignen.



Da viele Gemeinden mittlerweile ihre Gottesdienste streamen, ist auch in den meisten Fällen WLAN vorhanden. Und vormittags stehen fast alle Kirchen leer. Ich frage mich, ob wir als Gemeinden so egoistisch sein dürfen, die Kinder im Regen stehen zu lassen.



Kirchenräume sind meist größer als ein Klassenzimmer und natürlich auch höher, was den Kindern zugute kommen würde.



Also Leute, seid flexibel zugunsten der Kinder.



