Buchbesprechung Kunst im öffentlichen Raum Diepholz

Landschaftsverband Weser - Hunte (Hrsg.): Skulpturen und Objekte im Öffentlichen Raum in den Landkreisen Diepholz und Nienburg / Weser; Selbstverlag Diepholz / Nienburg 2011; 64 Seiten; ohne ISBN



Skulpturen und Objekte sind alle frei stehenden Kunstwerke aus Stein, Ton, Bronze und anderen Materialien. Sie sind ab 1950 entstanden, dem Betrachter frei zugänglich, bieten unterschiedliche Ausdrucksformen und sind an Orten wie Hoya, Twistingen, Lemförde, Weyhe, Rehburg-Loccum und Steyerberg anzutreffen, um nur einige Beispiele zu nennen. Dieser Kunstführer steuert insgesamt 35 Stationen in den beiden norddeutschen Landkreisen an.



"Kunst und Kultur sind für die gesellschaftliche Entwicklung wichtig. Sie setzen Kreativität frei und fördern Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem," betonten die Stadtsparkassen Syke und Diepholz.



Zuerst gibt es eine sprachliche Einführung in das Thema. In leicht verständlicher Art und Weise wird hier die kulturelle Entwicklung der Region vorgestellt, zumindest was die Kunst im öffentlichen Raum anbelangt.



Deutlich umfangreicher ist der Bildteil. Er zeigt Farbfotos der Kunstwerke, nennt Künstler, Titel und Herstellungsjahr und führt mit einigen wenigen Worten in das Thema ein. 2 -3 Kunstwerke pro Seite kommen so hier vor.



Künstlerisch interessierte Leser aus der Region werden durchaus ihren Nutzen an dem Buch haben.

