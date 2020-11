Anzeige

Buchbesprechung Issum

Karl-Heinz Hohmann: Gemeinde Issum am Niederrhein; Neusser Druckerei und Verlag Neuss 1992; 36 Seiten; ISBN: 3-88094-723-6



Issum heißt eine kleine, vermutlich unbekannte Gemeinde am Niederrhein. Die Diebels-Brauerei (köstliches Altbier!) ist der größte und prominenteste Arbeitgeber vor Ort. Das His-Törchen zeigt durchaus sehenswerte Kunstausstellungen.



Dies hier ist Heft 262 der "Rheinischen Kunststätten". Diese Schriftenreihe wird seit 1935 vom "Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz" herausgegeben und stellt Sakralbauten, Profanbauen nud gelegentlich auch Ortschaften vor. Der Westfälische Heimatbund sowie der Lippische Heimatbund geben inzwischen (Stand: Oktober 2020) Vergleichbare Schriftenreihen heraus.



Mönchengladbach ist mit den Titeln



Das Münster zu Mönchengladbach. Von Hans Bange. 2. Aufl., 1980. ISBN: 3-88094-345-1, RK-Heft Nr. 163



Schloß Rheydt in Mönchengladbach. Die Geschichte – Der Bau – Das Museum. Von Eva Brües. 3. Aufl., 1985. ISBN: 3-88094-522-5. RK-Heft Nr. 205



Klosterkirche Mönchengladbach-Neuwerk. Von Wolfgang Löhr. 1. Aufl., 2005. ISBN: 3-88094-292-7. RK-Heft 489



Mönchengladbach-Wickrath. Von Wolfgang Löhr. 1. Aufl., 1981. ISBN: 3-88094-390-7 RK-Heft Nr. 255



in der Schriftenreihe vertreten. Die Hefte sind - soweit noch erhältlich - im gut sortierten Buchhandel oder direkt beim Rheinischen Verein in Köln erhältlich.



Was bekommt der Leser im vorliegenden Heft geboten? Die Lage des Ortes, seine Geschichte, die evangelische und 2 katholische Kirchen, die Windmühlen, die ehemalige Synagoge sowie das heutige Ortsbild werden vorgestellt. Schwarzweiß- sowie Farbfotos ergänzen den Textteil. Die Gebäude werden anhand von Geschichte, Architektur und Innenausstattung beschrieben.



Wie aus den anderen Heften so gewohnt, sind die Ausführungen sehr sachlich, neutral und informativ, also faktenorientiert. Der wissenschaftliche Ansatz ist unübersehbar. Wie lesefreundlich dieser Ansatz ist, kann der geneigte Leser ja selbst entscheiden.



An wen wendet sich die Lektüre? An Lokalpatrioten und Heimatforscher auf jeden Fall, vielleicht noch an örtliche Geschichts- / Religionslehrer.



Ist der Rheinische Verein eigentlich überall vor Ort in seinem Einzugsgebiet aktiv? Eine spannende Frage - und Motivation für einen anderen Text.

