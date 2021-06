Anzeige

Buchbesprechung: Die Schwingen des Unheils

Hendrick Buchna: Die ??? DIe Schwingen des Unheils; Franckh - Kosmos - Verlag Stuttgart 2021; 136 Seiten; ISBN: 978-3-440-16685-7



XFLR - 7 ist eine supergeheimes Forschungsprojekt überschrieben. Unbekannte Gangster möchten es stehlen. Ein Halsbandsittich ist der einzige Zeuge, den Justus, Peter und Bob befragen können. Gelingt es ihnen trotzdem, den Fall zu lösen?



Der Fall ist gut geschrieben und dementsprechend gut lesbar. Die Handlung verbindet Humor mit Spannung; was vordergründig als Nebenhandlung erscheint, wird am Ende in die Lösung integriert.



Fans der drei Fragezeichen werden diese Geschichte mögen.

