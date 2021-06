Anzeige

Buch Vietnamkrieg

Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten DIe USA in Vietnam; Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung Bonn 2007; 595 Seiten; ISBN: 978-3-89331-803-2



Der Vietnamkrieg gilt als der längste und gewalttätigste Krieg nach 1945. Kriegsgräuel und Kriegsverbrechen kennzeichneten ihn, Folter, Massaker und Gefangenenmord. "Er war weder aus der Luft noch am Boden zu gewinnen. (...) Trotz des Wissens um die Unerreichbarkeit seiner Ziele wurde er Jahr um Jahr fortgesetzt," berichtet der hintere Buchklappentext.



Gestützt duch bislang unbekannte Quellen aus amerikanischen Archiven macht sich Greiner an die Arbeit, die Geschichte des Krieges zu erzählen.



Bücher wie dieses sind schwer einzuordnen. Es bietet nicht so sehr sachliches Faktenwissen - das wird wohl eher als bekannt vorausgesetzt. Aus zeitlichem Abstand heraus soll es Geschehnisse einordnen und begründen, wobei das (negative) Urteil schon vorher gefallen ist: Objektivität sieht anders aus. Die US-amerikanische Sicht der Dinge ist die einzige Sicht, die hier besprochen wird. Das Spiegelbild dazu, nämlich die vietnamesische Einordnung der kriegerischen Ereignisse, fehlt völlig - wie wäre wohl das Thema für ein Folgebuch.

