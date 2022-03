Bericht zur Lage der Bibliotheken - die Broschüre

Die Broschüre "Bericht zur Lage der Bibliotheken Zahlen und Fakten 2020 / 2021" ist beim Deutschen Bibliotheksverband, Fritschestraße 27 - 28, 10585 Berlin, www.bibliotheksverband.de erhältlich. Auf 12 Seiten stellt sie den Sachstand des Berichtsjahres vor. Die ISSN lautet 2195-2531. Den Bericht gibt es auch in englischer Sprache.



Die Broschüre stellt nicht nur die öffentlichen und wissenschaftlichen Büchereien anhand deren Kennziffern vor. In Bereichen wie Forschungsdatenmanagement, Leseförderung, bauliche Maßnahmen sowie Finanzsituation werden auch die politischen Forderungen des Verbandes benannt und erläutert,



Man kann Stadtbüchereien und Universitätsbibliotheken als Selbstverständlichkeit ansehen. Eine Broschüre wie diese trägt zum bildungspolitischen Diskurs bei, indem sie in leicht verständlicher Form und gut lesbar Hintergrundinformationen liefert.

