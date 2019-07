Bauhaus im Kaiser-Wilhelm-Museum Krefeld

des Bauhauses ist noch bis zum 26. April 2020 im Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld zu sehen.Sie ist in den Räumlichkeiten der 1. Etagen untergebracht. Die Kuratoren gehen dabei der Frage nach, welchen Einfluß das Bauhaus und seine Künstler auf ihre damalige und die heutige künstlerische Gegewart haben. Plakatkunst ist dabei genauso zu sehen wie beispielsweise Geschirr, Malerei, Architektur, Skulptur, Fotographie und ein Video. Die Fotos unten bieten einen Überblick über die ganze Bandbreite der Ausstellung.Es lohnt sich schon, die 2 € für eine Führung zu investieren. Als Besucher erhält man auf diese Art und Weise so mache Information, die bei einem normalen Besuch untergegangen wäre.