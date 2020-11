Anzeige

Bad Wildbach im Schwarzwald - das Buch

Kreisgeschichtsverein Calw (Hrsg.): Das Wildbad im Schwarzwald Seit mehr als 650 Jahren baden und heilen; Selbstverlag Bad Wildbacd 2017; 132 Seiten; ohne ISBN



Ein Brunnenschacht (mit einer künstlichen Ausbuchtung) aus dem 13. Jahrhundert belegt die frühe Nutzung der Wildbader Thermalquellen. Die Stadt wird 1345 erstmals urkundlich erwähnt. Anlaß für dieses Buch ist die 1367 versuchte Entführung des Grafen Eberhard II des Greiners - genau 650 Jahre ist das bei Erscheinen des Buches her.



Doch auch die Gegenwart wird angesprochen - die Entwicklung des Kurparks, das Gesundheitswesen, das Kulturquadrat sowie die örtlichen Kirchen seien als Beispiele dafür genannt.



Die ortsgeschichtlichen Ausführungen werden durch zahlreiche Abbildungen ergänzt. Sie liefern in anschaulicher und leicht verständlicher Form viele historische Informationen.



Die Zielrichtung des herausgebenden Vereins ist damit eindeutig: Das Buch wendet sich an Lokalpatrioten und Heimatforscher, kann aber auch von Lesern aus der Region genutzt werden, die sich für regionale Geschichte interessieren.

