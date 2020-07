Anzeige

Ausstellungskatalog Poesie der See

Wallraf-Richartz-Museum (Hrsg): Poesie der See Niederländische Marinemalerei des Goldenen Zeitalters; Selbstverlag Köln 2020; 32 Seiten; ISBN: 978-3-9819-709



Hier liegt ein Ausstellungskatalog vor. Die namensgebende Ausstellung ist im Sommer 2020 in dem prominenten Kölner Museum zu sehen.



Der Begriff Ausstellungskatalog ist her wörtlich zu nehmen. Die Publikation im Broschürenformat stellt die Exponate mittels Bild, technische Daten und kurzer Einführung vor. In dieser Form hat der Ausstellungskatalog eher den Charakter einer Handreichung für den Museumsbesuch bzw. einer Gedächtnisstütze.

