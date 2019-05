Ausstellung Kunsthalle / Kunstsammlung

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die Ausstellungist vom 18 Mai bis 11. August 2019 in der Kunsthalle Düsseldorf zu sehen. Rooney ist eine Kanadische Künstlerin, die 1985 geboren wurde. Aufgewachsen in Südafrika, Brasilien und Kanada, lebt und arbeitet sie seit rund 10 Jahren in London. Der menschliche Körper ist ein Element in ihren Arbeiten.Zeitgleich präsentiert der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen die Ausstellung. Es handelt sich dabei um eine Einzelausstellung, bei der die Künstlerin Arbeiten vorstellt, die zwischen 2010 und heute entstanden sind.