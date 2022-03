Ausstellung in Recklinghausen

An handelt sich dabei wohl um eine Wanderausstellung, die von der Diakonie Deutschland, die in Recklinghausen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Recklinghausen-Altstadt, dem Diakonischen Werk in Recklinghausen, der Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Recklinghausen und der Kunsthalle organisiert wird.Christo ist genauso zu sehen wie Rupprecht Geiger, Tomi Ungerer, Günter Uecker, Ichiharu Yamada, Wolfgang Niedecken, um nur einige Beispiele zu geben.Dies ist die mißlungendste Ausstellung, die seit langer Zeit in der Kunsthalle zu sehen war. Hier wird Politik gemacht und die Kunst vernachlässigt.