2 kirchliche Festschriften

Die "Festschrift 300 Jahre Accumer Kirche 1719 - 2019" ist auf Anfrage hin kostenfrei bei der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Accum, Memmhauser Straße 3a, 26419 Schortens / Accum erhältlich. Ihr Umfang beträgt 28 Seiten.



Die Geschichte wird als Zeittafel dargestellt und durch Farbfotos, Grußworte, den Versuch, "evangelisch-reformiert" zu erklären, sowie ein wenig Werbung ergänzt.



Nicht, daß die Broschüre lieblos gemacht wäre - sie ist aber irgendwie schwer einzuordnen. Sie ist nüchtern und informativ, faktenorientiert und die Geschichte der Gemeinde, nicht aber das Kirchengebäude beschreibend. Aber egal. Als Gemeinde kann man sich auch so vorstellen.







Die "Festschrift 200 Jahre St. Johannes Gemeinde, Burg 100 Jahre katholische Kirche "St. Johannes"" ist auf Anfrage hin kostenlos bei der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes, Grünstraße 13, 39288 Burg erhältlich. Sie stammt aus dem Jahre 2006 und hat einen Umfang von 64 Seiten. Die Pfarrgemeinde hat sie in Eigenregie herausgegeben.



Die Broschüre stellt die Geschichte der Gemeinde Burg vor - sie reicht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Die Ausführungen stellen insbesondere das Gemeindeleben ab dem beginnenden 19. Jahrhundert vor - im Gegensatz zu klassischen Kunstführern steht die Beschreibung von Kirche und gemeindlichen Gebäuden nicht im Vordergrund.



Schwarzweißfotographien ergänzen den Textteil. So gelingt eine gewisse Lebendigkeit und Anschaulichkeit. Dafür, daß sie von journalistisch-literarischen Laien erstellt wurde, ist die Broschüre gut gemacht.

