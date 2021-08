Anzeige

100 Jahre Herz-Jesu-Kirche

Die Chronik "100 Jahre Herz-Jesu-Kirche Rückblick, Geschichte und Leben in der Gemeinde" ist im Jahre 2016 erschienen; Sie wurde von der Pfarre Herz Jesu in Mönchengladbach in Eigenregie herausgegeben. Die Chronik ist gegen eine kleine Spende auch heute noch dort erhältlich. Der Umfang beträgt 106 Seiten. Format: ungefähr DIN A4.



Die Publikation hält, was der Titel verspricht. Es gibt viele historische Daten und Fakten sowie eine Übersicht über die Vor-Corona-Gegenwart. (Es wäre spannend, zu sehen, wie eine Chronik im Jahre 2066 aussehen würde). Zahlreiche Bilder ergänzen den Textteil



Das Buch ist gut gemacht und entspricht demjenigen Niveau, das für lesenswerte Chroniken üblich ist.

