Udo Lindenberg - Wir ziehen in den Frieden

... komm wir ziehen in den Frieden

- Wir sind mehr als du glaubst



- Wir sind schlafende Riesen



- Aber jetzt stehen wir auf



- Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind



- Am Ende werden wir gewinnen



- Wir lassen diese Welt nicht untergehen



- Komm wir ziehen in den Frieden