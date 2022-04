Wenn Sturm übers Land fegt - Stürmische Zeiten erzeugen Veränderungen

Stürmische Zeiten, aber sie sind für uns da, nein, nicht die stürmischen Zeiten, sondern die Politiker, so wie es auf dem Wahlplakat der CDU geschrieben steht: "Für euch da"



So schnell ändern sich manchmal die Gegebenheiten, bezw. die Zustände, daher ist es gut wenn man stürmische Zeiten und Dauerregen mit einplant.

Gestern wirkte dieses im Beitrag gezeigte NRW-Landtags Wahlplakat in Wesel-Obrighoven an der Rudolf-Diesel Straße noch völlig normal. Heute nach kräftigen Windböen, die teilweise sturmböenartig übers Land fegten, verursachten eine Schieflage des Wahlplakats, ja, es schien sogar so, als würde es sich jeden Moment von der Befestigung lösen, sich verselbstständigen und dann völlig unkontrolliert durch die Gegend fliegt.