Weihnachtsbäume - 19. Februar, 57 Tage nach Heiligabend, rund 60 Tage nach Weihnachten!

Vergessen, verschlafen, hab' ich nicht gewusst, hab' ich nichts von gelesen, keine Lust, hab' ich nicht geschafft, ich hab' so viel Stress, so viel Arbeit! Den Abfallentsorgungskalender, keine Ahnung, wo ich diesen hingelegt ... Ach, mir wächst alles über den Kopf, ich brauch' jetzt erst einmal eine Tasse Kaffee und eine Zigarette.



Ja, was kann man dazu noch zu sagen!