Kraftstoffpreise 09. März 2022





Vielen Dank und gute Fahrt,





so der Wortlaut am Randende des Kassenbelegs!So langsam muss es aber mal gut sein! Es reicht! Oder?Übrigens: "gut" - wann wird es eigentlich mal wieder so richtig gut?Kraftstoffpreise Kreis Wesel 09.03.2022, ca. 16:00 UhrDiesel = 224,9 centSuper E10 = 213,9 centSuper = 219,9Super Plus = 226,9 cent