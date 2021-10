Sprachaustausch-Spaziergang und Tag des Dialogs

Da dieses Jahr der Tag des Dialogs mit dem November-Termin des Sprachaustausch-Spaziergangs zusammenfällt, bietet sich an, beides zu kombinieren. Bitte beachtet auch die ( nur für dieses Mal! ) geänderten Zeiten!Der Tag des Dialogs 2021 steht unter dem Motto „Meinung äußern, zuhören, achtsam sein“. Wir wollen daher auf unserem Sprachaustausch-Spaziergang folgende vier Fragen diskutieren:1. Vorstellung:Wer bin ich, was mache ich? Was kommt mir zu dem Motto „Meinung äußern, zuhören, achtsam sein“ spontan in den Sinn?2. Persönliches Erlebnis / eigene Erfahrung:Wann / Wo / Wie habe ich selbst eine Situation erlebt, die sich mit dem Motto in Verbindung bringen lässt?3. Wünsche:Welche Möglichkeiten wünschen Sie sich, um Ihre Meinung zu äußern und einen achtsamen Umgang damit erfahren zu können?4. Mein Beitrag:Was können Sie selbst dazu beitragen, um mit Menschen achtsam in den Dialog zu gehen?Hier sind nähere Informationen zum Tag des Dialogs: