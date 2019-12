Begegnung auf dem Rhein

Bei ca. 300 Schiffsbewegungen täglich ist es sehr unwahrscheinlich, beim Spaziergang keine Schiffe vors Objektiv zu bekommen.Aber eine Begegnung wie die der beiden Schiffe heute kommt nicht so oft vor (oder ich bin zu selten am Rhein) zeigt die Entwicklung der Binnenschiffe in den letzten 50 Jahren.An der Nordseite der A40 konnte ich die Begegnung ablichten.Superlupenlinks unter den Bildern, Bild 3 ist korrigiert.Bj. 2006, Länge:110m, Breite:11,45, 3240 tSchiffsdaten: http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/6705 Bj. 1958, Länge: 69,86 m, Breite: 7,08m, 742 tSchiffsdaten: http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/1849/