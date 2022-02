Aktien - Jetzt, nie, oder abwarten! Krisen, Konflike und die Kriegsgefahr lassen die Aktienkurse purzeln.

Wo geht die Reise hin, diese Frage stellen sich nicht nur die Aktionäre? Wahrscheinlich machen wir uns alle Sorgen, vielleicht sogar große Sorgen.

Die Welt ist von Krisen geschüttelt, in diesen Krisenzeiten greift der Staat so massiv wie nie zuvor ins Wirtschaftsgeschehen ein, schrieb z.B., die WELT.Vertrauensverlust, Inflation, Nullzinspolitik, Strafzinsen (Verwahrungsgeld), leere Kassen, sehr hohe Staatsverschuldung, ausufernde Energiepreise, politische Kontrollverluste, unaufhaltsame Völkerwanderungen, Viruserkrankungen mit begleitender Impfträgheit, allgemeine Verunsicherung.Ist es da nicht an der Zeit, nachdenklich zu werden, umzudenken?, jetzt gegenzusteuern? Allerhöchste Zeit die Schäfchen ins Trockene zu bringen, zumindest ein Teil der Ersparnisse umzuschichten? Medienberichten zufolge haben die Menschen, die in Deutschland leben, ihre Gelder immer noch auf ganz normale Giro - und Tagesgeldkonten sowie Sparbüchern liegen.Jetzt, wo die Aktienkurse abstürzen, bestimmt eine gute Gelegenheit einzusteigen.