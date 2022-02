Sprachaustausch-Spaziergang

Duisburg : DSV98 |

Wir gehen eine Runde im Sportpark Wedau spazieren, vorbei an Regattabahn, Parallelkanal, Bertasee...und unterhalten uns dabei in verschiedenen Sprachen.



Jede*r ist willkommen, egal, wie alt Du bist und ob Deine Muttersprache Deutsch, English, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Tamil, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Griechisch, Italienisch, Französisch oder was auch immer ist.



Bitte bringt Euren Impf- oder Genesenenausweis mit. Der Grund sind die aktuellen Corona-Regeln, welche Treffen von bis zu 10 geimpften oder genesenen Personen erlauben ( sollten wir wieder Erwarten mehr sein, wird die Gruppe geteilt ), aber sobald ein Umgeimpfter teilnimmt, reduziert dies die maximal zulässige Personenanzahl für die gesamte Gruppe auf 2 Haushalte. Damit wäre der Sprachtreff nicht mehr machbar.