Rätsel für Querdenker: Frage 3 des fünften Dekalogs - LÖSUNG

1. Iris M. Alefelder

2. Romi Romberg

3. Amadeus Degen

Dies war die Fragestellung.Gelöst haben:Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mitgemacht und gebe zu, daß es nicht so ganz einfach war.Der gesuchte See ist der Comer See, an dessen Ufer Alessandro Volta 1827 starb.Seine Säulen waren die ersten Batterien, und die Einheit, die er gestiftet hat, ist natürlich die Einheit für die Spannung: VoltAlles weitere Hier: