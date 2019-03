Nun endlich richtig: TEE Edelweiß (kein 401 Fehler mehr!!)

Scheinbar ist das Bild zu groß, denn an zu geringer Auflösung kann es nicht liegen. Wie auch immer, hier ist er jetzt:Das Rocomodell beseht aus zwei Triebköpfen, dazwischen fünf Waggons, die Gesamtlänge beträgt 1,50m (paßt so gerade aufs Klavier!).Habe das Modell in einzele Bilder zerlegt. Die Bilder 5-8 lassen im Überblick den Gesamtzug erkennen.Der ganze Zug in BIld 8.(Links zu Wikipedia führen allerdings im Moment ins Europaparlament!)



https://de.wikipedia.org/wiki/Trans-Europ-Express