LÖSUNG: Rätsel für Querdenker: Frage 2 des fünften Dekalogs

Die Frage lautete:

Wie hieß der adlige große Viehzüchter, nach dessen vertriebenem Sohn ein Akkordweltreisender benannt ist?Bereiche: Mythologie und LiteraturGelöst haben:1. Amadeus Degen2. Iris-M. AlefelderHerzlichen Dank an alle, die mitgeraten haben.Lösung:Die Bereiche waren Mythologie und Literatur, beides weite Felder, besonders schwer, diesmal den Ansatzpunkt zu finden.Derwar der Einstieg: Akkord Weltreise in 80 Tagen um die Welt, der Reisende war PHILEUS Fogg. Damit hat man dann die Lösung; PHILEUS als Suchwort führt schnell zu AUGIAS, dessen seit 30 Jahren ungereinigter Rinderstall mit 3000 Rindern in einem Tag gesäubert wurde durch Herakles (5. Aufgabe).Bis zum nächsten Dekalog-RätselGruß Wolfgang