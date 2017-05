Anzeige

Freizeitportal des National Expreß

Rein in die Bahn – raus in die Freizeit



Das Freizeitportal von National Express

Mit längeren Tagen, steigenden Temperaturen und viel Sonnenschein steigt auch die Lust auf Outdooraktivitäten: Sich bei einem Ausflug entspannen, abschalten oder aufdrehen ‐ das richtige Ziel finden Sie im Freizeitportal des National Express.



National Express bietet mit seinem Freizeitportal unter www.nationalexpress.de/freizeit viele Ideen für einen Trip in die Region entlang der Linien RE 7 (Rhein‐Münsterland‐Express) und RB 48 (Rhein‐Wupper‐Bahn).



Shoppen, Schlemmen, Schwimmen, Entspannung oder Zoo, Park, Museum oder historische Altstadt ‐ die Webseite hat für jeden den passenden Tipp. Und klar wird auch: bei jedem Ziel ist die Anreise mit National Express einfach und entspannt.



„Rechtzeitig zum Frühling ist das Freizeitportal mit weiteren Zielen online gegangen. Das Portal ist mit einer interaktiven Karte (Orientierung am Streckenverlauf) ausgestattet und bietet verschiedenste Ausflugstipps

entlang der Linien RE 7 und RB 48,“ erklärt Daniel Prüfer, stellvertretender Pressesprecher der National Express Rail GmbH. „Doch das nicht genug: Dank der exklusiven Partner können sich Fahrgäste über jede Menge ansprechende

Aktionen und attraktive Gewinnspiele freuen. Also besuchen Sie das Freizeitportal von National Express und verbringen Sie mit uns Ihre Freizeit!“



Das Freizeitportal wird kontinuierlich ausgebaut und gibt ganz aktuell mit der neuen Rubrik „Freizeit meets Burger“ Tipps zu den leckersten Burgerläden in Köln. Ständige Erweiterungen um neue und interessante Ausflugsorte bieten unseren Fahrgästen einen attraktiven Mix an Freizeitmöglichkeiten entlang der beiden Linien.



"Also am besten einfach mal auf unserer Homepage vorbeischauen, Freizeitziel aussuchen und mit National Express entspannt ankommen," wirbt das Unternehmen, von dem auch dieser Text stammt.

Gefällt mir