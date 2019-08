Duisburg : Königstraße |

Auch in diesem Jahr stellen sich unter dem Motto "Duisburg bewegt sich" am 7. September von 11 bis 18 Uhr zahlreiche Sportvereine einem interessierten Publikum vor. Über die gesamte Länge der Königstraße in der Duisburger Innenstadt gibt es Infostände, Mitmachaktionen sowie Spiel und Spaß für die jüngeren Besucher.

Nahezu jede Sportart ist vertreten: Ballsportarten wie Fussball oder Tischtennis, Wassersport wie Paddeln, Segeln oder Schwimmen sowie Aquajogging, welches ebenfalls oft von den Schwimmvereinen angeboten wird, Tanzgruppen, Segelfliegen und Kampfsport wie Judo oder Karate. So wird sicher jeder das finden, was er sucht.