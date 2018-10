Anzeige

Die Duisburg-Neudorfer Wandergruppe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }Vor etwa 2 Jahrenschrieb ich auf der Plattform nebenan.de, dass ich gern mal wieder

wandern gehen würde, jedoch nicht allein. Innerhalb kürzester Zeit

meldeten sich mehrere Nachbarn und wir vereinbarten ein Treffen, bei

dem wir Ideen für gemeinsame Touren besprechen wollten. Einer davon,

Robert, hatte auch gleich einen konkreten Vorschlag parat: An die

Sechs-Seen-Platte und zum Entenfang sollte es gehen, rund 15 km durch

zumeist flaches Gelände. Dies entsprach auch so ziemlich haargenau

dem, was ich mir vorgestellt hatte. Der Vorschlag wurde einstimmig

angenommen, ein Termin wurde ausgemacht und an einem der kommenden

Sonntage traf sich eine Gruppe von etwa 12 – 15 Leuten vor der

Tura88, um gemeinsam loszuziehen.DieDuisburg-Neudorfer Wandergruppe war geboren.Seitdem haben wirschon einige schöne Touren zusammen gemacht. Wir sind rund um

Mülheim gewandert, zum Landschaftspark, nach Kettwig und zuletzt

nach Moers. Die Wanderungen haben eine Länge von um die 15 km und

die meisten davon führen überwiegend durch flaches Gelände, sind

also für alle mit einer durchschnittlich guten Kondition ohne

weiteres zu schaffen.

Es gibt einige, dieimmer wieder dabei sind, aber es kommen auch immer wieder mal Neue

dazu und sind auch herzlich willkommen.

Man sollte nochwissen, dass es weder gemütliche Sonntagnachmittagsspaziergänge

noch Wettrennen rund um Duisburg sind. Man sollte schon in der Lage

sein, 15 km mit abgesehen von kurzen Foto- und Trinkpausen nur einer

größeren Pause durchzuhalten, aber es geht mehr darum, die

Landschaft zu genießen und Neues kennenzulernen, als sportlich

ambitioniert seinen Puls in die Höhe zu treiben.

Gefällt mir