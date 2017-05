de Haan oder Le-Coq-sur-Mer - Impressionen von Spaziergang durch den 0rt

de Haan oder Le-Coq-sur-Mer

ist für uns der schönste Badeort an der belgischen Küste mit einem malerischen Ortskern und dezent bebautem "Zeedijk" (keine eng gepreßten Bettentürme wie in Wenduine oder Blankenberge). In der Hauptsaison ist es allerdings recht voll, und Hunde dürfen vom 01.06. bis 15.09. nicht in der Zeit 10-19 Uhr an den Strand.Sonst sindHunde am Strand erlaubt.Ideal für uns, und nur ca. 3 Stunden Fahrt von Duisburg.