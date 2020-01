Das Team der Kellerkirche 2.0

Duisburg : Kellerkirche 2.0 |



Am 06.01.2020 warTeambesprechung in der Kellerkirche 2.0 mit allen Ehrenamtlern, die bereits jetzt schon mitarbeiten und auch denen, die ab 2020 neu hinzukommen.Dadurch können wir jeden Nachmittag andere, und auch neue Angebote machen.Das Capueira-Angebotwird abgelöst durch ein Selbstverteidigungsangebot. Trainer Nick ist Inhaber des schwarzen Gürtels.betreuen wir Kinder von 3-5 Jahren. Hier sind Plätze frei geworden, da die Vorschulkinder in eine andere Gruppe gewechselt sind. Betreuungszeiten 15:45 bis17:45 h.sind wir von 16 bis 19 Uhr für die Kinder da. Von der Vorschule bis zur 4. Grundschulklasse. Durch die verschiedenen Räumlichkeiten ist eine individuelle Betreuung möglich.treffen sich die Kinder ab der 5. Klasse von 18-20 Uhr. Erst ab dieser Gruppe ist eine geordnete Handynutzung erlaubt. Diese Gruppe wird von einer Studentin der Erziehungswissenschaft betreut.Geplant im Laufe des Jahres ist noch ein Sing-Nachmittag pro Monat, vermutlich ab Ende Februar.Und im weiteren Verlauf wird noch ein Koch-Nachmittag eingerichtet.Alle Betreuer und Helfer müssen einen Verhaltenskodex unterschreiben und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.Alle Betreuer und Helfer werden in regelmäßigen Treffen fortgebildet. Drei von ihnen haben mit einer Übrungsleiterausbildung für den Breitensport begonnen. Ein Betreuer hat einen Kletterschein, 2 Betreuer sind ausgebildete Erzieher, eine ausgebildete Tagesmutter mit Zertifikat, die bei der Dienstaggruppe eingesetzt ist.Sie sehen, die Kellerkirche 2.0 ist gut aufgestellt und Ihre Kinder und Jugendlichen sind hier gut aufgehoben.