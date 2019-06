Bei über 30°C im Schatten--- Kleine Tipps, die den Kopf freihalten.

Wenn die Quecksilbersäule die 30-Grad-Marke übersteigt,

leidet so mancher Mensch an Kopfschmerzen,-

Schweißausbrüchen,- Schwindelgefühl,- und Schlaflosigkeit.

Temperaturen über 30 Grad erfordern daher Durchhaltevermögen.

Mit ein paar Tricks lassen sich die sehr heißen Tage

jedoch gut und unbeschadet überstehen.



--- Trinken ist das A und O an diesen Tagen.

--- Trinken sollte man 1,5 bis 2 Liter Wasser.

--- Wer stark schwitzt darf auch 2,5 bis 3 Liter.

--- Wer schon das ,,Seepferdchen" hat,

darf in Pool, Weiher oder Meer schwimmen -----

--- Nichtschwimmer dürften aber nur bis zum Knie ins Wasser,

bzw. in Wanne oder Tonne.

Und jetzt,------ Wasser marsch !!!!