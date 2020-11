Bearbeitet versus Unbearbeitet

Bild2, direkt von der Speicherkarte habe ich gestern in Baerl aufgenommen.Bei der Durchsicht am Rechner fand ich es aber langweilig, weil es die Stimmmung des trüben Tags nicht so brachte, wie ich es mir vorgestellt hatte.Also habe ich mal ein wenig mit Affinity rumgespielt und Bild1 fabriziert.Hat die Größe des Fotos von 8MB auf 16MB verdoppelt.Dafür kommt die trübe Stimmumg m.E. aber viel besser rüber.Links zu den 100% Ansichten sind unter den Bilden.Hier die Bilddaten:Hersteller: PanasonicModell: DMC-G81Software: Ver.1.3Datum / Zeit: 2020-11-17 15:05:54Belichtungszeit: 1/800 secBlende: f/4ISO-Wert: ISO 1000Belichtungsprogramm: Shutter priorityMeßmethode: Multi-segmentBelichtungswert: 0 EVBlitz: No flash,compulsoryBrennweite: 45 mm35mm Äquivalent: 90 mmKamera Objektiv: LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6II