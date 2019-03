Auf der Drehscheibe - die Schlepptender - Lokomotiven

...der Epoche 3, bis auf die DR 381807, die eher in die Epoche 2 gehört.

"Die Lokomotive mit der Betriebsnummer 23 105, hergestellt von der Firma Arnold Jung Lokomotivfabrik und im Dezember 1959 in Betrieb genommen, war die letzte Dampflok, die von der Deutschen Bundesbahn beschafft wurde. Bereits 1972 musterte man sie aus; erst zur 150-Jahr-Feier der Deutschen Eisenbahn 1985 erfolgte durch die Deutsche Bundesbahn eine betriebsfähige Wiederherstellung. Die im Verkehrsmuseum Nürnberg stationierte Maschine wurde am Abend des 17. Oktober 2005 bei einem Großbrand im Lokomotivschuppen schwer beschädigt."Quelle: WikipediaDie 050082 ist eine schwere Güterzuglok, hier mit Kabinentender.Die 01097 war meine erste Lok in einer Schnellzugstartpackung mit zwei Weichen, muss so um 1959/60 gewesen sein.Die Roco und die Liliput - Loks führten dann später dazu, dass ich das System umstellte auf Dreileiter- Gleichstrom Betrieb, weil es nur wenig Modelle für Wechselstombetrieb gab. Es war ja einfach, die Märklin-Loks umzubauen bzw. einen Schleifer unter die Rocos / Liliputs zu setzen....