NRW - Sprengungen von Geldautomaten, Polizei Großaufgebote, eine Razzia jagt die andere

Organisierte Kriminalität, Geldwäsche-Banden, Drogen, Sexuelle Gewalt gegen Kinder - NRW in Unruhe!





Das ist doch nicht mehr normal!

Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein Polizei- Großeinsatz stattfindet. Polizeihubschrauber die die Gegend abfliegen usw, usw. ...Letzte Woche wurden zum Beispiel in Wesel innerhalb von einer Woche zwei Geldautomaten gesprengt, zuvor noch in Duisburg und Dortmund und wer weiß wo sonst noch überall in NRW. Noch nie wurden in NRW so viele Geldautomaten gesprengt, heißt es. Geldautomaten-Sprengung passierte in NRW 2020 z.B. fast jeden zweiten Tag. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in NRW 106 Geldautomaten gesprengt. Die genauen Zahlen für 2021 ließen sich noch nicht ermitteln.Durchsuchungen in Wohn-, Geschäftsräumen und Lagerhallen in Gelsenkirchen, Bochum, Herne, Essen, Duisburg, Düsseldorf und weiteren NRW-Städten durch Polizeikräfte, bezw. Spezialeinheiten, gehören schon mittlerweile zur Normalität in NRW.Um einer Geldwäsche-Bande das Handwerk zu legen, rückte die Polizei diese Woche in 18 NRW-Städten gleichzeitig aus. Man muss sich das mal vorstellen - in 18 NRW-Städten gleichzeitig!Wo leben wir hier eigentlich! Ich kenne unter meinen Bekannten niemand, der sich nachts hier in NRW noch auf die Straße traut! Und wenn, dann nur mit einem Störgefühl im Nacken.

Und warum nimmt das kaum einer wahr?