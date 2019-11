Koppelverband Times Square....

Name: SquareEx.-Name Jolinegemeldet in: GoesNationalität:Europanummer: 02329482MMSI - Nr.: 244660532Rufzeichen: PD4377Länge: 102,00 mBreite: 11,45 mTiefgang: 3,00 mTonnage: 2341 tTEU: 192Maschinenleistung: 2x 1521 PSMaschine: 2x Caterpillar 3512 (B) DI-TA electronicBugstrahl: 608 PS Caterpillar v.WijkBaujahr: 2007erbaut in:Bauwerft: Shuitian Shipyard Co. in NanjingAusbauwerft: van Wijk BV in WerkendamVerbleib: SquareSchiffsdaten GSLName: TimesEx.-Name: Joline IIGemeldet: GoesEuropanummer: 02329526Länge: 88,00 mBreite: 11,45 mTiefgang: 3,00 mTonnage: 2257 tTEU: 192Maschinenleistung: 487 PSMaschinen-Hersteller: Caterpillar v. WijkBugstrahl: 608 PS Caterpillar v.WijkBaujahr: 2007Erbaut in:Bauwerft: Shuitian Shipyard Co. in NanjingAusbauwerft: van Wijk BV in Werkendam (Quelle: www.binnenschifferforum.de)Gesamtlänge: 190mGesamtbreite : 22,80