Das stärkste Schubboot auf dem Rhein: Die Herkules II ex. A. Auberger, mit 6.000 PS.

Gestern am Rhein in Homberg kam uns die Herkules II

mit 3x2 Leichtern gemächlich stromauf entgegen. Ca 16500t wurden langsam zu Berg geschoben von 3 Deutz 628 R8 mit je 2000 PS.1982 in Dordrecht gebaut, fuhr sie alsfür die Compagnie Fransaise Navigation Rhenane SA Strasbourg, dann ab 12/2007 alsfür die Imperial Schiffahrt GmbH mit Sitz in Duisburg.Die Herkules II ist 40m lang, 13m breit und sie hat einen Tiefgang von 1,90m. Ihre Tonnage beträgt 200t.Schubeinheiten mit 3x2 beladenen Leichtern sieht auch bei uns nicht so oft.