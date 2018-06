So viel Kohle machen die Clubs mit der Fußball-Weltmeisterschaft

Das Vergütungssystem funktioniert so: Der Fußball-Weltverband FIFA zahlt für jeden teilnehmenden Spieler pro Tag 8.530 Dollar, umgerechnet sind das 7.236 Euro. Die Zahlungen haben schon am 31. Mai 2018 begonnen, sie enden einen Tag nach dem letzten Spieltag. Hat ein WM-Spieler seit 2016 ein oder mehrere Male seinen Verein gewechselt, bekommen die ehemaligen Klubs anteilig ein Drittel der Auszahlung überwiesen.Unter den Top-20-Verdienern sind auch zwei deutsche Vereine: Der FC Bayern München kommt mit 2,15 Millionen Euro im internationalen Ranking auf den neunten Platz. Borussia Dortmund liegt mit 1,46 Millionen auf Platz 20. Dicht dahinter folgt Borussia Mönchengladbach mit 1,33 Millionen Euro – macht immerhin Rang 22.Großverdiener ist einmal mehr Champions-League-Sieger Real Madrid mit insgesamt 3,35 Millionen Euro. Dichtauf folgen der englische Meister Manchester City mit rund 3,2 Millionen Euro und FA-Cup-Sieger FC Chelsea mit 2,98 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen. Insgesamt werden weltweit 384 Vereine von der FIFA mit Geld bedacht.Teilen mit: