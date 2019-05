Neuer Weltrekord beim diesjährigen Fisherman´s Friend StrongmanRun aufgestellt

Vor dem Start wurden die Teilnehmer unter Anleitung von Ex-Fußball-Profi und Motivationscoach Hans Sarpei (42) durch den bisher größten Atem-Meditations-Kurs mental auf den Lauf eingestellt, um zusätzliche Kraftreserven zu mobilisieren. Der Menthol-Gehalt in den ovalen Pastillen der Kultmarke soll tiefes und regelmäßiges Durchatmen ermöglichen. Das soll helfen, die Atemwege zu öffnen, wodurch das Volumen der Lunge vollständig ausgenutzt werden kann, was offensichtlich auch gelang.Während sich Susan Klimpke sich mit einer Zeit von 2:19:48 die Goldmedaille bei den Frauen in der Gesamtdistanz sicherte, lief Corinna Grossenbacher (37) mit 2:20:03 auf den zweiten Platz. Drittplatzierte wurde Nina Nemzowa (30), die nach 2:22:25 das Ziel erreichte.Neben Gold für Patrick Schoenball ging die Silbermedaille bei den Männern an Thomas Wittwer (37) mit 01:44.17. Guido Rohen (43) belegt den dritten Platz mit 01:53:45.Die Sieger der Strong-12Jaqueline Brenzel (25) belegte mit einer Zeit von 1:03:42 den ersten Platz bei den Frauen über die 12-Kilometer-Distanz. Dahinter setzte sich Joana Fries (34) durch – 1:04:12 benötigte sie hierfür. Sarah Drees (33) holte sich mit 1:07:46 den dritten Rang.Bei den Männern stand Ralf Grommek (46) nach 0:51:39 auf dem Sieger-treppchen. Über die Silbermedaille freute sich Pascal Weiner (26), der die 12 Kilometer in 0:51:56 zurücklegte. Mit einer Laufzeit von 0:52:13 folgte Mark Seinen (30) auf Platz drei.Das beeindruckte auch den Leistungssportler und Mentalcoach Hans Sarpei: „Nach meinen Erfahrungen macht mentale Stärke über die Hälfte des sportlichen Erfolges aus. Vor allem bei Ausdauersportarten ist der Wille entscheidend. Die richtigen Atem-Techniken können den Puls beruhigen und den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten lenken, um anschließend so richtig durchzustarten,“ so sein Fazit.Die Veranstaltung zeichnete sich aber nicht nur durch sportliche Höchstleistungen aus, sondern vor allem dadurch, dass die Teilnehmer auch ihre ganz persönlichen Ziele erreichen konnten.Dafür bot die Mutter aller Hindernisläufe eine einzigartige Kombination aus Spaß, Teamgeist und persönlicher Herausforderung. Wer den Spirit in Kombination mit Menthol Pastillen wieder genießen möchte, der hat im Herbst die Möglichkeit dazu und kann am 28. September 2019 in Köln an den Start gehen. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es dazu unter ( www.strongmanrun.de . Auch für das nächste Jahr steht der erste Termin schon fest: Am 9. Mai 2020 öffnen sich wieder die Tore zur Grünen Hölle am Nürburgring.